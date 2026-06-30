Rutte: "Bene il piano britannico sulla difesa, spese tema centrale del summit"
Ansa
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BRUXELLES - "Accolgo con favore il Piano di investimenti per la difesa del Regno Unito. Una difesa britannica più forte garantisce maggiore sicurezza a tutti noi.
Si tratta di un passo positivo verso il raggiungimento del 3,5% del Pil destinato alla difesa, concordato all'Aia lo scorso anno. La spesa e la produzione nel settore della difesa saranno un tema centrale del summit Nato della prossima settimana". Lo scrive il segretario generale della Nato Mark Rutte su X.