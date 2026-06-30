La Danimarca è il primo Paese Ue ad aver completato il 100% del Pnrr

Ansa 30 giugno 2026 a

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BRUXELLES - Oggi la Commissione ha valutato positivamente la quinta e ultima richiesta di pagamento della Danimarca, pari a 359 milioni di euro in sovvenzioni nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fulcro del NextGenerationEU. Con questa quinta e ultima richiesta di pagamento, la Danimarca diventa il primo Stato membro a completare il 100% delle riforme e degli investimenti previsti dal proprio piano Pnrr – per un valore di 1,63 miliardi di euro – in anticipo rispetto alla scadenza di fine agosto.

La Commissione ha constatato che la Danimarca ha portato a termine in modo soddisfacente i restanti 4 traguardi e i 12 obiettivi stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio. Questa richiesta finale completa l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano danese, inclusi quelli nei settori della transizione verde dell'agricoltura, dell'efficienza energetica, del trasporto stradale sostenibile e della maggiore digitalizzazione.

Con questo pagamento, il totale dei fondi erogati alla Danimarca nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza raggiungerà 1,63 miliardi di euro, inclusi 441 milioni di euro di prefinanziamento. Ciò significa che verrà erogato il 100% dei fondi assegnati alla Danimarca per il suo piano per la ripresa e la resilienza una volta che il Consiglio avrà dato il via libera alla richiesta di pagamento, avendo la Danimarca conseguito con successo tutti i 79 traguardi e obiettivi. Su X, al governo danese e alla premier Mette Frederiksen sono arrivate le congratulazioni della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "Il vostro successo è un segnale per l'Europa, congratulazioni cara Mette!", ha scritto.

