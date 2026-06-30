L'Ue eroga 3,9 miliardi a Kiev per i droni, prima tranche dell'aiuto militare

Ansa 30 giugno 2026 a

a

a

BRUXELLES - La Commissione europea avvia oggi l'erogazione di 3,9 miliardi di euro come primo pagamento nell'ambito della prima tranche di circa 6 miliardi di euro destinata all'acquisto di droni.

"L'ingegnosità dell'Ucraina è alla base del suo successo nel resistere all'invasione su vasta scala della Russia: è proprio questa ingegnosità che vogliamo sostenere", ha commentato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. I fondi fanno parte del prestito da 90 miliardi, 60 dei quali sono riservati al sostegno militare.

