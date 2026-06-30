L'inviato Ue Di Maio a Doha vede Al Thani, in sostegno alla mediazione del Qatar

Ansa 30 giugno 2026 a

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BRUXELLES - Il Rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, è oggi a Doha dove ha incontrato il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Secondo quanto si apprende, il colloquio si inserisce nel quadro delle iniziative europee volte a sostenere gli sforzi di mediazione portati avanti dal Qatar tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare e assume "particolare rilievo" alla luce della presenza a Doha di una delegazione statunitense composta da Jared Kushner e Steve Witkoff, attesa per colloqui con il premier Al Thani nell'ambito del medesimo sforzo diplomatico.

