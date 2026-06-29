Ue su dimissioni di Vucic: "Rispettiamo scelta del popolo serbo"

Ansa 29 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "Siamo ben consapevoli delle manifestazioni che si svolgono in Serbia da molto tempo, nelle quali si chiedono le dimissioni del presidente" Aleksandar Vucic che "sta ora intervenendo in merito. Seguiranno le elezioni e, come sempre, spetta alla popolazione interessata scegliere il proprio leader. Seguiremo e rispetteremo la scelta del popolo serbo quando arriverà il momento di eleggere un nuovo leader.

Vedremo chi si presenterà, chi saranno i candidati e rispetteremo pienamente la decisione del popolo serbo". Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea Paula Pinho durante il briefing quotidiano alla stampa, in merito all'annuncio del capo di Stato serbo Aleksandar Vucic di volersi dimettere nelle prossime settimane.

