Sefcovic: "Nuovo incontro con Cina in autunno, puntiamo a risultati a ottobre"

Ansa 29 giugno 2026 a

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BRUXELLES - Ue e Cina avranno un nuovo incontro a livello ministeriale "in autunno" con l'obiettivo di portare dei "risultati" entro "ottobre" dalle consultazioni commerciali lanciate oggi Bruxelles. Lo ha detto il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic dopo l'incontro con il suo omologo cinese Wang Wentao.

"Credo che stiamo iniziando a capirci l'uno con l'altro", ha spiegato Sefcovic. mentre, nella dichiarazione congiunta "l'Ue e la Cina sottolineano la necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale in seno al Wto, di realizzare progressi sostanziali nella riforma dell'Wto e di accrescerne l'autorità e l'efficacia".