Rutte vede Starmer: "Più investimenti nella difesa e sostegno a Kiev"

Ansa 29 giugno 2026 a

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BRUXELLES- Il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha avuto una "buona conversazione" con il premier dimissionario britannico Keir Starmer a Downing Street. "Abbiamo concordiamo sull'importanza di aumentare gli investimenti nella difesa, incrementare la produzione di difesa e un forte sostegno all'Ucraina. Al summit della Nato della prossima settimana, gli Alleati mostreranno come stanno dando concretezza a ciò", ha scritto Rutte sui social.

