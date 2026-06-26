Jorgensen: "Presto raccomandazioni sull'attuazione delle norme sul metano"

Ansa 26 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "Sto lavorando a delle raccomandazioni per gli Stati membri in merito" all'attuazione del regolamento sul "metano". Inoltre, a seguito della discussione odierna, è emerso chiaramente che alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazione circa la fattibilità dell'attuazione a brevissimo termine, e noi vogliamo contribuire a facilitare questo processo, affinché possano effettivamente fare ciò che è necessario". Lo ha detto il commissario Ue all'Energia, Dan Jorgensen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Energia a Lussemburgo.

"Rimaniamo fermi nella nostra posizione di non voler riaprire la legislazione, riteniamo che sia estremamente importante per la nostra transizione verso un'economia pulita in Europa e lavoriamo sulla base della creazione di condizioni di parità in cui tutti debbano ovviamente rispettare le regole, ma, come ho detto, stiamo tenendo conto delle preoccupazioni sull'attuazione nella nostra analisi e presenterò delle raccomandazioni a breve", ha ribadito il commissario.