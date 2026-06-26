Esperti Ue: "Ripresi flussi petrolio dal Golfo, ci vorrà tempo per forniture"

Ansa 26 giugno 2026 a

a

a

BRUXELLES - Si è riunito ieri a Bruxelles il gruppo Ue di coordinamento sul petrolio accogliendo una "lenta ripresa dei flussi commerciali" dall'area del Golfo dopo il memorandum d'intesa firmato tra Iran e Usa ma avvertendo che "ci vorrà del tempo prima che le forniture provenienti dalla regione raggiungano l'Europa". Secondo i rappresentanti Ue di Commissione e Stati membri, il mercato petrolifero dell'Ue è rimasto "solido e resiliente" di fronte alla crisi, mentre il mercato del jet fuel "è riuscito a limitare l'impatto della chiusura dello Stretto di Hormuz sostituendo parzialmente i volumi con importazioni da altre fonti e con un aumento della produzione dentro l'Ue". Quanto al greggio, il gruppo - si legge in una nota - ha osservato che la situazione è per il momento stabile, in gran parte grazie al prelievo dalle scorte globali negli ultimi mesi.

