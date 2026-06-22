Ue-Moldavia: "La Russia ritiri le sue truppe dalla Transnistria"

Ansa 22 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "Ribadiamo il nostro fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale della Moldavia entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Esortiamo la Federazione Russa a rispettare gli impegni assunti in occasione del vertice dell'Osce tenutosi a Istanbul nel 1999, ovvero a ritirare tutte le sue truppe e le munizioni dalla regione della Transnistria in Moldavia". Lo si legge nella dichiarazione congiunta Ue-Moldavia al termine del summit.

"L'Ue plaude agli sforzi compiuti dalla Moldavia per mantenere la pace e la stabilità su entrambe le sponde del fiume Nistru e alle misure adottate dal governo moldavo per favorire la graduale convergenza delle due sponde. L'Ue ribadisce il proprio impegno a sostenere attivamente il processo di reintegrazione globale, pacifica e duratura del Paese".

