L'Ue stanzia 56 milioni da Pac per agricoltori di 5 Paesi colpiti da calamità

Ansa 22 giugno 2026 a

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BRUXELLES - Via libera dai Paesi Ue allo stanziamento di 56 milioni di euro dalla riserva agricola della Pac per gli agricoltori di Portogallo, Romania, Cipro, Croazia e Slovenia. Lo annuncia l'esecutivo europeo, precisando che i fondi sosterranno gli agricoltori che hanno subito danni ingenti a causa di eventi climatici avversi, come la tempesta Kristin in Portogallo a inizio anno o la grave siccità in Romania. L'esecutivo europeo adotterà ora la proposta formale, che sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



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