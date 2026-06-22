Al via il Consiglio Agrifish, focus sulla nuova Pac post-2027 e pesca

Ansa 22 giugno 2026 a

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BRUXELLES - Prende il via a Lussemburgo la riunione dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca al Consiglio Agrifish. A rappresentare l'Italia il sottosegretario all'agricoltura, Luigi D'Eramo. Sul tavolo della due giorni la nuova Pac post-2027, la politica europea per la pesca e la situazione dei mercati, in particolare alla luce dei conflitti in Medio Oriente e Ucraina.

La riunione si aprirà oggi con una discussione sulla pesca sostenibile nell'Ue, anche nel quadro del nuovo bilancio Ue 2028-2034. "Avvieremo le discussioni sulle possibilità di pesca per la nuova stagione", ha anticipato il commissario Ue responsabile, Costas Kadis. "Vogliamo garantire che il nostro settore sia sostenibile e resiliente, non solo per quest'anno e il prossimo, ma anche per i decenni a venire", ha aggiunto.

La giornata di domani sarà invece dedicata alla nuova politica agricola comune, con particolare attenzione alla ricerca di equilibrio "tra la flessibilità per gli Stati membri e il mantenimento degli obiettivi comuni europei". I ministri dovrebbero adottare anche la proposta di modifica i piani strategici della Pac, tra le misure lanciate dalla Commissione europea contro il caro energia. I ministri terranno poi un confronto sulla situazione del mercato e delle attuali sfide a cui deve far fronte il settore agricolo dell'Ue. Al confronto parteciperà anche il vice primo ministro ucraino per l'integrazione europea ed euro-atlantica, Taras Kachka.

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