Ue: "Prima tranche da 3,2 miliardi all'Ucraina la prossima settimana"

Ansa 17 giugno 2026 a

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STRASBURGO - "I leader discuteranno del continuo sostegno all'Ucraina, in particolare del lavoro sull'attuazione del prestito di sostegno all'Ucraina, con la prima tranche di 3,2 miliardi di euro che dovrebbe essere erogata già la prossima settimana. Ciò fa seguito al ventesimo pacchetto di sanzioni e ai recenti sviluppi positivi riguardanti il processo di adesione sia per l'Ucraina che per la Moldavia". Lo ha affermato il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, intervenendo al dibattito sulla preparazione al Consiglio europeo di domani alla plenaria del Parlamento europeo.

