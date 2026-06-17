Orban: "Le idee di Vannacci sono giuste, ma Salvini è il mio eroe"

Ansa 17 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "Le idee" di Roberto Vannacci "sono giuste: il punto non sono le idee, perché lui è una persona straordinaria, con grande esperienza. Su molti temi le sue posizioni coincidono con le nostre. Ma qui parliamo di politica di partito e di rapporti tra persone che provengono dallo stesso Paese. Il mio amico è Salvini, è il mio eroe". Lo ha detto l'ex premier ungherese Viktor Orban, in conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda dell'ANSA sulla possibilità che Vannacci rappresenti il futuro delle destre. "Domani alla riunione dei Patrioti ascolterò il resoconto di Salvini. Vorrei prima confrontarmi con lui", ha aggiunto.



