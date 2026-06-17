Fonti, Costa ha avviato contatti con Mosca per colloqui sull'Ucraina

Ansa 17 giugno 2026 a

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BRUXELLES - L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a quanto si apprende da fonti Ue, nelle ultime settimane ha avviato brevi contatti per aprire canali di comunicazione con il Cremlino, nel tentativo di coinvolgere il presidente russo Vladimir Putin in discussioni su una possibile conclusione della guerra in Ucraina. Nel corso di questi contatti, anticipati oggi da Bloomberg, non si è discusso di questioni di merito. Le fonti sottolineano che "l'Ue ha interessi specifici che dovranno essere difesi; pertanto è importante disporre di canali diplomatici consolidati con la Russia. L'Ue, in questi colloqui, non è un mediatore".

I contatti avviati nei giorni scorsi, spiegano le stesse fonti, "sono stati a livello diplomatico". Nelle scorse settimane, il Presidente Costa si è coordinato a stretto contatto con i leader europei su un possibile dialogo con la Russia e sulle questioni da discutere al momento opportuno.

