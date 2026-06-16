Von der Leyen: "Bene via libera a intesa Ue-Usa sui dazi, manteniamo impegni"

Ansa 16 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "Accolgo con favore il voto favorevole espresso oggi dal Parlamento europeo sul nostro accordo commerciale Ue-Usa. Un accordo è un accordo, e l'Ue sta mantenendo la propria parte. Con questo traguardo, mancano ormai pochi giorni all'adempimento del nostro impegno di eliminare i dazi sulle importazioni di prodotti industriali statunitensi. Con la piena attuazione da entrambe le parti, il nostro accordo porterà ulteriori benefici ai cittadini e alle imprese. Garantendo scambi commerciali e investimenti transatlantici solidi e stabili". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

