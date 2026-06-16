Presidente Montenegro in plenaria: "Adesione Ue nel 2028 una vittoria per tutti"

Ansa 16 giugno 2026 a

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STRASBURGO- "L'adesione del Montenegro all'Ue sarà una vittoria comune. Un successo per il Montenegro e un successo per l'Unione europea. E sarà un incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali. Sarà la prova che le riforme portano al risultato, che le promesse mantengono la loro credibilità e che il futuro comune dell'Europa resta aperto a chi condivide gli stessi valori". Lo afferma il presidente del Montenegro Jakov Milatović parlando alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

"L'adesione del Montenegro come 28° Stato membro dell'Ue entro il 2028 segnerà l'inizio del compimento di una promessa fatta tempo fa, ripristinerà la fiducia nella politica di allargamento, contribuirà alla stabilità a lungo termine dei Balcani occidentali e rafforzerà il ruolo globale dell'Europa in un'epoca caratterizzata da sfide geopolitiche", rimarca. "Se il vertice di Salonicco del 2003 ha aperto la prospettiva europea per i Balcani occidentali, il vertice in Montenegro ha confermato che la politica di allargamento ha ripreso slancio, con il Montenegro in prima linea. A Salonicco, l'Europa ci ha offerto una prospettiva. In Montenegro, pochi giorni fa, abbiamo accolto l'Europa, con la speranza e la determinazione che entro il 2028 l'Europa accoglierà il Montenegro come suo nuovo Stato membro", aggiunge.

