L'Europarlamento revoca l'immunità di Martusciello, salvo De Meo

Ansa 16 giugno 2026 a

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STRASBURGO - L'Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità al capodelegazione di Forza Italia, Fulvio Martusciello, accogliendo la richiesta della procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huaweigate. Con 344 voti a favore della revoca, 234 contrari e 25 astenuti, la plenaria di Strasburgo ha quindi confermato la decisione della commissione Affari giuridici (Juri), che il 3 giugno si era ugualmente espressa a favore delle guarentigie parlamentari per il capodelegazione azzurro. Salvo invece l'altro azzurro, Salvatore De Meo: la plenaria ha deciso di mantenere la sua immunità, in linea con il parere della commissione Juri.

La plenaria, confermando anche in questo caso il parere della commissione Affari giuridici, ha respinto le richieste di revoca dell'immunità degli altri due eurodeputati accostati al Huaweigate: il socialista maltese Daniel Attard e il liberale bulgaro Nikola Minchev.

