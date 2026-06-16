Brunner: "Sui migranti nuovo capitolo con regole eque, ferme ed efficaci"

Ansa 16 giugno 2026 a

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STRASBURGO - "La votazione di domani sul regolamento sui rimpatri arriva pochi giorni dopo l'entrata in vigore del Patto su migrazione e asilo. Finalmente, non mancano più tasselli in questa riforma europea, la nostra grande riforma con cui stiamo mettendo ordine in casa nostra. Dieci anni fa ci siamo assunti molte responsabilità come Unione europea, ma come mi piace sempre dire, non avevamo un sistema, non avevamo regole, non avevamo il controllo su ciò che accadeva nell'Unione europea". Lo dice il commissario Ue agli Affari interni Magnus Brunner intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo sul regolamento rimpatri.

"Ora stiamo aprendo un nuovo capitolo con regole eque, regole ferme, regole più efficaci, che contrastino anche gli abusi, con un forte equilibrio tra solidarietà e responsabilità, con un migliore controllo delle nostre frontiere, anche grazie a nuovi strumenti, nuove tecnologie e al sistema di uscita, ad esempio, e anche con una diplomazia migratoria più forte e assertiva, e abbiamo già intrapreso molte azioni, e i risultati cominciano a vedersi - rimarca -. Osserviamo una diminuzione dell'immigrazione clandestina del 55% negli ultimi due anni su alcune rotte, come quella dei Balcani occidentali, e addirittura del 90% negli ultimi tre anni, ma è di questo che si tratta per il futuro. Inoltre, dobbiamo migliorare il rimpatrio delle persone che oggi si trovano in Europa senza alcun diritto", conclude.

