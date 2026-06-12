Via libera dei 27 al nuovo testo sui diritti dei passeggeri

Ansa 12 giugno 2026 a

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BRUXELLES - A quanto si apprende, i rappresentanti permanenti degli Stati membri hanno dato il via libera al testo comune sul regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Nell'ambito della Comitato di conciliazione con il Parlamento, la presidenza cipriota del Consiglio Ue aveva preparato una proposta finale basata sui precedenti negoziati con l'Eurocamera. Il testo è stato approvato dagli Stati membri con due contrari (Spagna e Lettonia) e due astenuti (Austria e Finlandia). La presidenza cipriota terrà ora una conferenza stampa per illustrare i risultati dell'accordo.

