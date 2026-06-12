Ue annuncia fino a 540 milioni di aiuti agli agricoltori e flessibilità Pac

Ansa 12 giugno 2026 a

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BRUXELLES- La Commissione europea annuncia di poter mobilitare fino a 540 milioni di euro dalla riserva agricola Pac per fornire sostegno "mirato ed eccezionale" agli agricoltori colpiti dalla guerra in Medio Oriente. I Paesi Ue dovranno approvare "entro fine luglio" l'aumento delle risorse. Bruxelles propone oggi anche una serie di modifiche mirate alla Pac lanciando un regime di liquidità temporaneo, la possibilità per gli Stati membri di anticipare i pagamenti diretti e di riprogrammare i fondi a sostegno degli agricoltori contro l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti.

Palazzo Berlaymont ha proposto questa settimana di rafforzare la riserva agricola della Pac con 300 milioni di fondi aggiuntivi agli oltre 200 milioni ancora disponibili per l'anno in corso. Il 'tesoretto' complessivo di fondi disponibili sale dunque a 540 milioni di euro che gli Stati membri potranno integrare fino al 200% dei fondi nazionali, portando il sostegno finanziario complessivo "a un potenziale totale di 1,5 miliardi di euro". La proposta di aumentare le risorse della riserva agricola dovrà essere approvata dagli Stati membri al comitato per l'organizzazione comune dei mercati, presumibilmente entro la fine di luglio. Le modifiche mirate al quadro normativo della Politica agricola comune dovranno invece essere approvate sia dal Parlamento europeo che dagli Stati membri. Bruxelles ha proposto innanzitutto un nuovo regime di liquidità nell'ambito dello sviluppo rurale per il sostegno in caso di crisi, che potrà essere cofinanziato fino al 65% dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Gli Stati membri possono aggiungere un finanziamento nazionale fino al 200%. Gli aiuti potranno essere versati come importo fisso per ettaro attraverso i piani strategici nazionali. L'esecutivo europeo offre inoltre agli Stati membri la possibilità di erogare pagamenti diretti agli agricoltori in anticipo entro il 16 ottobre "con un tasso di anticipo maggiorato" e di riprogrammare il bilancio di pagamenti diretti del 2027, così che le risorse possano essere utilizzate per sostenere gli agricoltori dal caro-fertilizzanti.

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