L'Ue invia terza lettera alla Biennale: "Chiarisca sulla partecipazione di Mosca"

Ansa 12 giugno 2026 a

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BRUXELLES - La Commissione europea ha inviato una terza lettera alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti sulla partecipazione della Russia alla manifestazione. A quanto si apprende da fonti Ue, nella missiva Bruxelles torna a sollevare le questioni già evidenziate nelle due precedenti comunicazioni e chiede risposte più dettagliate sui punti rimasti aperti. La Fondazione Biennale avrà ora 30 giorni di tempo per replicare all'esecutivo Ue.



