Brunner: "L'Ue ha scelto il Patto sulla migrazione per "evitare" Belfast

Ansa 11 giugno 2026 a

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BRUXELLES - Una delle ragioni per cui gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trovato l'accordo sul Patto per la migrazione è quella di "riassumere il controllo" delle frontiere ed "evitare" scene come quelle di Belfast. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari Interni e alla Migrazione Magnus Brunner nel corso di un incontro con un gruppo di testate internazionali, tra cui l'ANSA. "Non possiamo accettare rivolte ed episodi di violenza come questi", ha aggiunto. Il Patto entra in vigore domani. "Dieci anni fa siamo stati piuttosto aperti, forse troppo, e non avevamo regole: ora vogliamo dire alla gente che ci sono". .

