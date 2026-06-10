Ue propone 300 milioni in più per la riserva crisi Pac contro caro-fertilizzanti

Ansa 10 giugno 2026 a

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BRUXELLES - La Commissione Ue propone di rafforzare la riserva agricola della Pac con "300 milioni" di fondi aggiuntivi per fornire sostegno "mirato ed eccezionale" agli agricoltori colpiti dalla guerra in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi dei fertilizzanti. Lo si legge nell'emendamento al bilancio Ue 2026, adottato ieri sera dall'esecutivo europeo. Bruxelles sta ora valutando l'entità delle risorse ancora disponibili nella riserva di crisi per l'anno in corso, che potrebbero attestarsi a "poco più di 200 milioni" portando a oltre 500 milioni il 'tesoretto' complessivo degli aiuti forniti da Bruxelles.



Il potenziamento della riserva di crisi della Pac a sostegno degli agricoltori era stata annunciata dall'esecutivo europeo nel piano per il fertilizzanti, varato lo scorso 19 maggio. La proposta, che dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, sarà formalmente annunciata venerdì dall'esecutivo europeo nel quadro di un più ampio pacchetto di modifiche mirate alla Politica agricola comune. Tra le altre cose, Bruxelles dovrebbe lanciare un nuovo regime di liquidità temporaneo, consentendo ai Paesi membri di riprogrammare i propri piani strategici Pac e di utilizzare i fondi per fornire agli agricoltori un risarcimento parziale dei costi aggiuntivi dei fertilizzanti derivanti dalla crisi. Le nuove flessibilità del quadro Pac dovrebbero riguardare anche i pagamenti anticipati mentre dovrebbero essere annunciate anche misure per facilitare l'uso dei digestati, come richiesto anche dall'Italia.

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