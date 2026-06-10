Ue e Corea approfondiscono le relazioni, "Verso intesa sull'intelligence"

Ansa 10 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "Ci impegniamo a lavorare per l'avvio di negoziati volti alla conclusione di un accordo sulla sicurezza delle informazioni, al fine di facilitare lo scambio di informazioni riservate e aprire la strada a una nostra cooperazione più stretta, anche nei settori legati alla sicurezza e alla difesa". Lo hanno concordato l'Ue e la Corea del Sud nel corso del summit a Bruxelles, come si evince dalla dichiarazione congiunta. L'intesa si aggiunge alla firma dell'accordo sul commercio digitale e ad altre iniziative per approfondire ancora di più il partenariato. Le relazioni entrano così in una "nuova fase".

Si tratta - si legge nella dichiarazione congiunta - di "un risultato storico che rafforzerà ulteriormente il nostro partenariato digitale e promuoverà una crescita guidata dall'innovazione". Per portare avanti l'obiettivo, entrambe le parti hanno concordato di istituire "un dialogo economico ad alto livello volto a rafforzare i legami economici". Il dialogo approfondirà la cooperazione e si avvarrà dei forum esistenti, quali il Comitato commerciale Ue-Corea, il Dialogo strategico Ue-Corea sulla sicurezza economica e sulle questioni commerciali emergenti e il Dialogo Ue-Corea sulla politica industriale.

Le iniziative intendono "approfondire ulteriormente la nostra cooperazione bilaterale in settori di importanza strategica per le nostre economie, in particolare il commercio, gli investimenti, le catene di approvvigionamento, il digitale, le tecnologie avanzate, l'energia e l'innovazione". "In questo contesto - si legge ancora - avvieremo il Partenariato Ue-Repubblica di Corea per la competitività al fine di rafforzare la competitività e la resilienza economica in modo strutturato", si legge ancora.

