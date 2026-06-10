L'Ue pubblica il codice anti-deepfake per i contenuti IA

Ansa 10 giugno 2026 a

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BRUXELLES- La Commissione europea ha pubblicato la versione definitiva del Codice di condotta sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Il documento, a carattere volontario, offre linee guida pratiche per aiutare i fornitori e gli utenti di sistemi di IA a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act, che scatteranno il 2 agosto 2026.

A partire da questa data, i deepfake e i testi creati o manipolati con l'IA su argomenti d'interesse pubblico dovranno essere chiaramente etichettati. Gli utenti poi dovranno inoltre essere informati quando interagiscono con un sistema interattivo di IA, come un chatbot. I requisiti di trasparenza nascono per aiutare le persone a riconoscere i contenuti artificiali, riducendo i rischi d'inganno e manipolazione. Alla stesura del codice, guidata da sei esperti indipendenti, hanno collaborato più di 180 realtà del settore, tra imprese, accademici e società civile.

