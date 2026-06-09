Zelensky: "Serve vertice coi leader di Europa-Russia-Usa per la tregua"

Ansa 09 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "La soluzione ideale nei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra. Come minimo, occorre compiere il primo passo: un cessate il fuoco incondizionato e totale. Per raggiungere un cessate il fuoco, sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, ovviamente Europa e Stati Uniti. L'Ucraina ha la volontà di fare tutto questo. Vedremo se anche la Russia ne avrà la volontà. Finora non l'ha dimostrata". Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel corso della conferenza stampa col premier Estone Alar Karis. A Tallinn si è tenuto il vertice Ucraina e Paesi Nord-Baltici.

