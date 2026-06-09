Von der Leyen: "Il Bauhaus Ue per essere più sostenibili e resilienti"

Ansa 09 giugno 2026 a

a

a

BRUXELLES - "Poiché il mondo che ci circonda sta cambiando, dobbiamo cambiare il nostro approccio. Gli shock geopolitici stanno scuotendo le nostre economie. Gli eventi meteorologici estremi sono la nuova normalità del cambiamento climatico. Gli estremisti all'interno e all'esterno della nostra Unione stanno mettendo alla prova le nostre democrazie. Questo non significa che dobbiamo smettere di costruire, ma che dobbiamo costruire in modo diverso. In modo più sostenibile. In modo più resiliente. Migliore. È questo il senso del Nuovo Bauhaus europeo. Si tratta di uno sforzo comune per affrontare le questioni che oggi stanno più a cuore ai nostri cittadini. Dall'edilizia a prezzi accessibili alle industrie e alle infrastrutture della transizione verde, fino alla democrazia stessa. E lo stiamo facendo in modo sostenibile, inclusivo e bello. Perché questi sono i valori che da tempo rendono speciale l'Europa." Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo all'edizione 2026 del New Bauhaus Festival, a Bruxelles.

"Per quanto riguarda il Nuovo Bauhaus europeo, ciò che è iniziato sei anni fa è diventato un vero e proprio movimento. Oltre 700 progetti, più di 2 000 organizzazioni e milioni di persone dall'Europa al Brasile al Giappone. E i nostri Stati membri sono pienamente impegnati in questo percorso. Proprio il mese scorso, il Consiglio ha adottato la nostra nuova raccomandazione sul Nuovo Bauhaus europeo. L'impegno c'è, e la creatività pure", ha sottolineato von der Leyen, aggiungendo: "Diversi dei nostri Stati membri dispongono già di centri New Bauhaus Academy. Proprio il mese scorso abbiamo inaugurato ufficialmente il nostro primo centro internazionale in Ucraina. La devastazione in questo coraggioso Paese è terribile, ma la supereremo. Stiamo promuovendo nuove competenze, posti di lavoro e settori industriali. Trasformeremo le macerie in rinascita, affinché gli ucraini possano ricostruire il loro Paese più forte che mai. Non vedo l'ora di saperne di più a breve dalla nostra amica Hanna Bondar e di imparare dall'esempio dell'Ucraina."

