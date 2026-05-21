Ue: "A Hormuz quadro instabile, paghiamo il prezzo della dipendenza energetica"

Ansa 21 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "La situazione nello Stretto di Hormuz rimane instabile. Non ci sarà una rapida ripresa dei mercati energetici e le ripercussioni vanno ben oltre il settore energetico. Una volta che questo conflitto sarà terminato, ci vorranno ancora mesi per stabilizzare i mercati e i livelli di rischio rimarranno elevati". Lo ha sottolineato il commissario Ue ai trasporti, Apostolos Tzitzikostas, intervenendo alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "Stiamo pagando il prezzo della forte dipendenza dell'Europa dai combustibili importati".

