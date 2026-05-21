Fonti, risposta von der Leyen a lettera Meloni entro la prossima settimana
Ansa
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BRUXELLES - La risposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni il 17 maggio dovrebbe arrivare la prossima settimana. Lo si apprende a Bruxelles. Nella missiva la presidente del Consiglio ha chiesto a Bruxelles di scorporare le spese per le misure energetiche dal Patto di Stabilità, come avvenuto per la difesa. Stando ai tempi tecnici previsti, la risposta arriverà nei prossimi giorni.