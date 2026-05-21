Dombrovskis, su Medio Oriente incertezza eccezionale

Ansa 21 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "Un grado eccezionalmente elevato di incertezza circonda l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. L'andamento dei prezzi dell'energia in queste previsioni si basa sui prezzi dei futures" che indicano una normalizzazione relativamente rapida. "Le nostre proiezioni di base sono tuttavia integrate da uno scenario che valuta una perturbazione più grave e duratura delle forniture energetiche, quindi le nostre proiezioni di base sono integrate da uno scenario che valuta una perturbazione più grave e duratura delle forniture energetiche". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia Valdis Dombrovskis in conferenza stampa.