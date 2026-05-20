Von der Leyen: "Più accordi commerciali per rafforzare l'indipendenza Ue"

Ansa 20 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "Stiamo lavorando duramente per l'indipendenza dell'Europa e il mercato unico deve contribuire a realizzarla. Dalla pandemia in poi, le nostre imprese hanno affrontato una lunga serie di interruzioni delle catene di approvvigionamento. Dobbiamo continuare a sfruttare la scala del mercato unico per concludere nuovi accordi commerciali". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. "Quest'anno abbiamo concluso accordi con India, Australia, Mercosur, Svizzera. Più tardi oggi partirò per il Messico per finalizzare il nostro accordo globale modernizzato. Il Messico è un fornitore chiave di alcune materie prime critiche", ha aggiunto. (

