Magyar: "Kiev deve potersi difendere, spero di incontrare Zelensky a giugno"

Ansa 20 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "L'Ucraina è la vittima e ha il diritto di difendere la propria integrità territoriale con tutti i mezzi necessari. Sosteniamo un cessate il fuoco duraturo il prima possibile e poi una pace stabile in Ucraina, garantita a livello internazionale". Lo ha detto il primo ministro ungherese Peter Magyar in conferenza stampa a Varsavia con il premier polacco Donald Tusk. Magyar ha aggiunto di sperare che i colloqui in corso con Kiev sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina si concludano positivamente e di poter incontrare il presidente Volodymyr Zelenskyy a giugno a Berehove, città ucraina a maggioranza ungherese, per "aprire un nuovo capitolo" nelle relazioni bilaterali.

