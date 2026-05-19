Grynkewich: "Gli Usa ritirano 5mila uomini, in futuro nuovi movimenti"

Ansa 19 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "Abbiamo discusso anche della recente decisione degli Usa di ritirare una brigata corazzata dall'Europa: vorrei sottolineare che ciò non incide sull'attuabilità dei nostri piani regionali". Lo ha detto il comandante supremo alleato Alexus Grynkewich al termine della riunione dei capi di Stato Maggiore alleati, precisando che il numero totale di uomini che gli Usa ritireranno dall'Europa è per ora di "5mila". "Ma nel lungo periodo dovremo sicuramente aspettarci ulteriori dispiegamenti, dato che l'Europa continua a potenziare le proprie risorse con l'obiettivo di garantire una maggiore capacità difensiva convenzionale", ha aggiunto.

