Nel 2024 sale dell'8% la quota di pesticidi venduti in Ue

Ansa 14 maggio 2026 a

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BRUXELLES - Nel 2024, sono stati venduti in Ue 316 mila tonnellate di pesticidi, segnando un aumento dell'8% rispetto al 2023. Lo certificano i dati Eurostat, sottolineando che si tratta di una "inversione di tendenza" che fa seguito a due anni consecutivi di calo delle vendite. I dati certificati al 2024 riflettono una riduzione del 12% rispetto ai livelli del 2011.

Secondo l'Ufficio statistico dell'Ue, Francia (22%), Spagna (19%), Germania (14%) e Italia (13%) hanno rappresentato le quote più elevate dei volumi di vendita di pesticidi nel continente. Non una sorpresa dal momento che si tratta dei principali Paesi produttori agricoli. La categoria principale di pesticidi venduti nell'Ue nel 2024 era quella dei 'fungicidi e battericidi' (40%), seguita da 'erbicidi, distruttori di fusti e antimuschi' (35%) e 'insetticidi e acaricidi'