Carburanti, Salvini: "Ue sospenda il Green Deal e ci permetta di aiutare gli italiani in difficoltà"

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Leonardo Ventura 25 aprile 2026 a

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"Non stiamo prendendo in minima considerazione la chiusura di scuole, fabbriche, ospedali, né razionamenti e lockdown. Quello che è urgente è che a Bruxelles qualcuno si svegli, sospenda le regole ferree dei bilanci europei e il Green Deal e ci permetta di usare tutti i soldi che abbiamo per aiutare gli italiani in difficoltà. Il mio problema non è la mancanza di carburante, il mio problema sono i costi del diesel, della luce, del gas, della spesa del carrello". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine della visita a Tavarnuzze, al Florence American Cemetery in occasione della Festa della Liberazione, rispondendo a una domanda sulle scorte di carburante alla luce della guerra in Iran. "Noi possiamo mettere miliardi nelle tasche dei lavoratori e degli imprenditori italiani ma le regole europee oggi ce lo impediscono - ha proseguito Salvini - Quindi, per assurdo, oltre a questa stramaledetta guerra che conto finisca il prima possibile, il primo problema per le tasche degli italiani è a Bruxelles. Anche la riunione di ieri non mi sembra che abbia portato risultati".