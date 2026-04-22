Via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro all'Ucraina

Ansa 22 aprile 2026 a

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BRUXELLES - Il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato l'ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi all'Ucraina, bloccato sinora dal veto dell'Ungheria. Lo fa sapere la presidenza di turno cipriota.

Ora il provvedimento sarà sottoposto alla procedura scritta, in vista dell'adozione definitiva da parte del Consiglio. La procedura scritta dovrebbe concludersi domani pomeriggio. "La presidenza cipriota si è adoperata senza sosta affinché l'Ue continui a sostenere con determinazione l'Ucraina e a esercitare pressioni sulla Russia", nota il portavoce.

