Fitto: "Dall'Ue soluzioni concrete e flessibili contro il caro-energia"

Ansa 22 aprile 2026 a

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BRUXELLES - "La Commissione apre a soluzioni concrete e flessibili" contro la crisi energetica. "Il pacchetto" Accelerate Eu "combina misure immediate e interventi strutturali di lungo periodo per ridurre la dipendenza dai mercati fossili volatili e rafforzare la resilienza europea". Lo scrive sui suoi canali social il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, dopo l'adozione del piano Accelerate Eu, sottolineando il ruolo di risorse già disponibili - dal Next Generation Eu ai fondi di coesione - "per garantire interventi rapidi ed efficaci".

"La situazione geopolitica attuale ci ricorda con urgenza che accelerare la transizione verso un'energia pulita, sicura e accessibile è un imperativo tanto economico quanto di sicurezza. La Commissione accompagnerà gli Stati membri in ogni fase di questo percorso", sottolinea.

