Ue: "Valutiamo obbligo scorte minime di jet fuel per i Paesi membri"
Ansa
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BRUXELLES - "Al di là dell'attuale crisi, dobbiamo anche essere pronti ad affrontare eventuali shock futuri. Valuteremo se sia necessario introdurre un obbligo di scorte minime per il carburante per aerei, che imponga agli Stati membri di mantenere riserve di emergenza minime". Lo ha detto il commissario Ue ai trasporti, Apostolos Tzitzikostas, in conferenza stampa al termine della riunione dei ministri dei traporti.