Salvini all'Ue: "Sospendere il patto di stabilità contro la crisi"

Ansa 21 aprile 2026 a

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BRUXELLES - L'Italia ribadisce la "necessità di dare maggiore flessibilità e spazio di manovra, anche fiscale, agli Stati Membri sospendendo il patto di stabilità" per fronteggiare l'impatto della crisi nel Golfo. E' quanto ha sottolineato questa mattina il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento alla riunione straordinaria dei ministri Ue dei trasporti in corso. Stando a una nota, il ministro avrebbe evidenziato inoltre i "limiti di molte delle politiche europee", ribadendo la necessità di "rivedere rapidamente alcuni provvedimenti adottati con il Green Deal: a partire dall'Ets per i settori marittimo ed aereo".