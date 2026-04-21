Presidenza Ue: "Carenza di jet fuel è possibile, dobbiamo essere pronti"

Ansa 21 aprile 2026 a

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BRUXELLES, - "Non siamo in una situazione pericolosa ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel" che "potrebbe influenzare ogni cittadino. Quindi dobbiamo essere consapevoli e pronti". Lo ha detto il ministro cipriota dei trasporti, Alexis Vafeades, all'arrivo al Consiglio Ue a Bruxelles dove presiederà una videoconferenza informale dei ministri dei trasporti convocata per discutere della crisi energetica. "L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema a breve termine di approvvigionamento di carburante e un problema di domanda sul medio e lungo termine", ha aggiunto il ministro, che rappresenta la presidenza Ue.