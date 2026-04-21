Fonti: "Al Cae non attesa alcuna decisione sull'accordo Ue-Israele"
Ansa
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LUSSEMBURGO - I ministri degli Esteri dell'Ue riuniti a Lussemburgo, a quanto si apprende, non prenderanno alcuna decisione nei riguardi di Israele, sebbene Stati Membri solleveranno il tema delle misure di sospensione dell'Accordo di Associazione Ue-Israele. Fonti informate confermano che, al Con non è prevista nemmeno una decisione sulla sospensione di alcune specifiche misure, come ad esempio la partecipazione di Israele dal programma Horizon EU.