Ue: "Dialogo con Budapest sul prestito a Kiev, valutiamo varie opzioni"

Ansa 25 febbraio 2026 a

a

a

BRUXELLES - "Ci sono colloqui in corso a vari livelli. Non posso confermare un contatto specifico tra la presidente von der Leyen e il premier Orban, ma il dialogo è certamente attivo". Lo ha detto la portavoce di von der Leyen, Paula Pinho, durante il briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sui contatti avviati da Bruxelles per convincere il premier ungherese a ritirare il veto sul prestito da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina.

Von der Leyen ha ribadito ieri a Kiev che "erogheremo il prestito in un modo o nell'altro e che ci sono diverse opzioni e che le utilizzeremo ora", ha ricordato la portavoce, senza fornire ulteriori dettagli sulle opzioni sul tavolo ma assicurando che Bruxelles le sta "esaminando ulteriormente". "Ci sono diverse opzioni. Non entreremo nei dettagli di opzioni concrete e specifiche. Ma in effetti, ci sono diverse possibilità. E le stiamo esaminando per vedere cosa potrebbe essere fattibile", ha dichiarato la portavoce, rispondendo a una domanda su un possibile ritorno al piano originale di finanziare il prestito da 90 miliardi con gli asset russi.

