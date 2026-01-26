Bruxelles, guai in vista per Elon Musk: aperta indagine su X e Grok

Foto: Ansa

Francesca Mariani 26 gennaio 2026

La Commissione europea ha avviato una nuova indagine contro X ai sensi del Dsa, il Digital Service Act, che valuterà se la società abbia correttamente valutato e mitigato i rischi associati all'implementazione delle funzionalità di Grok nell'Ue. L'indagine include i rischi legati alla diffusione di contenuti illegali nell'Ue, come immagini sessualmente esplicite manipolate, inclusi contenuti che possono configurarsi come materiale di abuso sessuale su minori. "Tali rischi sembrano concretizzarsi, esponendo i cittadini dell'Ue a gravi danni", afferma l'esecutivo europeo in una nota. Alla luce di ciò, la Commissione indagherà ulteriormente se X rispetti i propri obblighi ai sensi del Dsa, in particolare se: valuti e mitighi diligentemente i rischi sistemici, inclusi quelli relativi alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi connessi alla violenza di genere e alle gravi conseguenze negative sul benessere fisico e mentale derivanti dall'implementazione di Grok, l'intelligenza artificialedi X; rediga e trasmetta alla Commissione una relazione di valutazione dei rischi ad hoc sulle funzionalità di Grok che hanno un impatto critico sul profilo di rischio di X". Un problema non di poco conto per il social network di Elon Musk.

Bruxelles ha inoltre esteso il procedimentoper accertare se X ha correttamente valutato e mitigato tutti i rischi sistemici associati ai propri sistemi di raccomandazione, incluso l'impatto del recente passaggio annunciato a un sistema di raccomandazione basato su Grok. Qualora accertate, tali carenze costituirebbero violazione degli articoli 34, paragrafi 1 e 2, 35, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, del Dsa. La Commissione procederà ora a un'indagine approfondita con carattere di priorità. L'esecutivo continuerà a raccogliere prove, ad esempio inviando ulteriori richieste di informazioni, conducendo interviste e ispezioni, e potrà imporre misure provvisorie in assenza di adeguati aggiustamenti significativi del servizio X. Spetta alla Commissione il potere di adottare ulteriori misure di applicazione, come l'adozione di una decisione di non conformità. L'esecutivo Ue è inoltre autorizzato ad accettare eventuali impegni assunti da X per porre rimedio alle questioni oggetto del procedimento.