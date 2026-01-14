Pe verso una nuova mozione di sfiducia a von der Leyen, questa volta sul Mercosur

Ansa 14 gennaio 2026 a

BRUXELLES - Una nuova mozione di sfiducia alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, la quarta in meno di sei mesi, verrà con ogni probabilità messa al voto la prossima settimana alla plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo. Lo si apprende da fonti parlamentari. La mozione, redatta dal francese del Rassemblement National Thierry Mariani e sostenuta dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, chiede le dimissione della Commissione incentrando le accuse sull'opposizione alla firma dell'accordo commerciale con il Mercosur.

Gli uffici dell'Eurocamera sono ora al lavoro per verificare che tutte le 104 firme di supporto ricevute siano valide e, se il controllo terminerà nei tempi canonici, verrà ripetuta la procedura già seguita in precedenza: dibattito lunedì pomeriggio e voto giovedì, fanno sapere fonti parlamentari.

