Prodi all'attacco: "Non si può cambiare il mondo senza prendere rischi"

Leonardo Ventura 18 dicembre 2025 a

"Ci vuole una leadership e ci vuole qualche politico che si prenda il rischio. Qui non si può rinnovare il mondo, creare l'Europa solo con le mediazioni", ammonisce l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi a margine della presentazione rapporto sul mercato interno di Enrico Letta nella sede di Nomisma. "Invece questo è quello che sta succedendo e non può più essere così, perché non abbiamo più il grande appoggio americano. Se abbiamo contro la Russia, contro la Cina, contro l'America, capiamo l'emergenza in cui siamo", osserva l'economista. Sul sostegno all'Ucraina, inoltre, non basta dire di volerlo fare, ma "occorre dire come". Il punto è "creare una volontà unica", conclude Prodi.