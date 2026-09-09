Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto l'edizione 2026 di Riviera Fiorita

Ansa 09 settembre 2026 a

a

a

E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV) ha presentato la manifestazione, assieme all'organizzatrice, Michela Guggia, a Michele Campalto, consigliere delegato del comune di Mira, a Paolo Vecchiato, Vicepresidente della Proloco di Mira, a Morena Pavan, Presidente di Fiab Mirano, ad Andrea Salmaso, Presidente della Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta, a Gaetano Bregantin, rappresentante dell'associazione ‘Gis Voga Riviera del Brenta', e a Gabriele Baldan, impegnato nel settore della comunicazione social.

Il consigliere regionale Roberta Vianello ha ricordato che “‘Riviera Fiorita' è un evento che da 48 anni coinvolge il nostro territorio, facendo vivere le rive del Naviglio, tutti i paesi della Riviera e i cittadini che vi abitano. È anche un importante volano per il turismo. In questo modo, comunità, territorio, tradizione e cultura, anche grazie alle numerose e bellissime ville venete, fanno rete. Sono stati coinvolti, tra altri, l'Ulss 3 Serenissima, la Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 3 Serenissima, la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e l'Enaip. La manifestazione si fregia del patrocinio della Regione del Veneto. Domenica 13 settembre il corteo acqueo- storico percorrerà tutto il Naviglio, da Stra fino a Malcontenta, con il coinvolgimento delle diverse Proloco. ‘Riviera Fiorita' rappresenterà così l'occasione per riscoprire la Riviera del Brenta e, quest'anno, avrà anche una forte impronta sociale, grazie alla pedalata inclusiva e al coinvolgimento delle associazioni ‘Oltre il Muro' e ‘Famiglia Abilità.”

Michele Campalto, consigliere delegato del comune di Mira, ha sottolineato che “‘Riviera Fiorita' coniuga assieme storia, cultura, turismo e sport. Quest'anno, avremo una cinquantina di barche e la rappresentanza di tante associazioni remiere, provenienti anche da Venezia e da Padova, nonché imbarcazioni storiche. Il corteo sportivo- storico di domenica 13 settembre chiuderà una serie di eventi legati soprattutto all'enogastronomia locale, all'arte e alla musica.”

Paolo Vecchiato, Vicepresidente della Proloco di Mira, ha messo in risalto “l'impegno del nostro sodalizio nell'organizzazione della manifestazione, avvalendoci della preziosa collaborazione delle Proloco locali. Il corteo acqueo- storico finale vedrà la sfilata di remiere veneziane e padovane. Questa edizione avrà anche una forte impronta di coesione sociale, grazie al coinvolgimento di associazioni impegnate in questo settore, come il ‘Trifoglio Rosa', e di ragazzi con disabilità.”

Morena Pavan, Presidente di Fiab Mirano, ha presentato “la pedalata inclusiva che partirà domenica 13 settembre da Villa Pisani di Stra: una straordinaria occasione di coesione sociale e di promozione del nostro territorio.”

“Vogliamo valorizzare la voga alla veneta e promuovere il territorio, grazie a una narrazione che esalti le nostre eccellenze – ha spiegato Michela Guggia, organizzatrice della manifestazione - Offriremo visite guidate e diversi eventi culturali.”

Gaetano Bregantin, rappresentante dell'associazione ‘Gis Voga Riviera del Brenta', ha parlato della “Voga alla Veneta, non uno sport ma una vera e propria arte che sta piano piano facendosi largo anche tra i giovani e che rappresenta appieno la nostra tradizione. Richiede grande sacrificio ma è la nostra passione. E così ci alleniamo tutti i giorni sul Naviglio, alzandoci al mattino presto: siamo le vere sentinelle del territorio.”

“Siamo giunti alla 48esima edizione di ‘Riviera Fiorita': nel frattempo, il mondo è profondamente cambiato, ma la passione e la voglia di promuovere il nostro territorio sono rimasti gli stessi. Crediamo fortemente nel turismo lento quale volano di promozione territoriale e, così, abbiamo abbinato alle imbarcazioni le biciclette, che percorreranno le sponde della Riviera del Brenta.”, ha detto Gabriele Baldan, impegnato nel settore della comunicazione social.

‘Crediamo molto nel valore di questa manifestazione che testimonia l'importanza di fare squadra tra comuni. Quest'anno, tra altri, abbiamo coinvolto l'Ulss 3 Serenissima e la Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 3 Serenissima, oltre alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo – ha evidenziato Andrea Salmaso, Presidente della Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta, che rappresenta tutti i comuni che sostengono ‘Riviera Fiorita' - La manifestazione unisce cultura, sport, arte, musica, tradizioni, enogastronomia: la Riviera del Brenta si presenta unita per promuovere tutto il territorio. E, da Sindaco di Stra, sono orgoglioso che la mia città sia luogo di partenza dell'evento clou, il corteo storico- acqueo di domenica 13 settembre. Ricordo inoltre che i volontari sono la vera anima di ‘Riviera Fiorita'.”

Da 48 anni, Riviera Fiorita celebra il patrimonio della Riviera del Brenta tra acqua, ville, paesaggio, tradizioni e comunità. Cinque giorni di appuntamenti per scoprire, vivere e condividere valori quali la tradizione, il territorio, la cultura e la comunità.

In particolare, giovedì 10 settembre è calendarizzato l'evento ‘Storia, ville e territorio'; venerdì 11‘Incontri e convivialità; sabato 12 ‘Esperienze sull'acqua'; domenica 13 settembre, l'evento clou, il grande corteo acqueo, da Stra a Malcontenta, attraversando Dolo, Mira e Oriago; un appuntamento che unisce tradizione, spettacolo e territorio.

Riviera Fiorita permetterà ai visitatori di vivere esperienze tipicamente veneziane, come la voga alla veneta, i cicchetti sull'acqua, il tour in gondola alla scoperta della Riviera del Brenta da una prospettiva speciale, nonché di scoprire Ville storiche, giardini, paesaggi e percorsi lungo il Naviglio, grazie a visite guidate, passeggiate narrate e aperture speciali, per conoscere la storia e le storie della Riviera del Brenta.

‘Riviera Fiorita' è fatta di persone: rematori, figuranti, volontari, associazioni, famiglie, visitatori e comunità locali. Persone diverse che, per cinque giorni, si incontrano, partecipano e condividono la festa. Perché una festa è più bella proprio quando è condivisa.

E non mancherà di colpire l'attenzione dei visitatori una flotta di circa 50 imbarcazioni tradizionali veneziane: caorline, sandoli, pupparini, gondole, gondoloni.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO