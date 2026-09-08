Comunicato Stampa: Prima commissione, ok a percorsi formativi del personale di Polizia locale

Ansa 08 settembre 2026 a

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La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, ha approvato oggi, all'unanimità, il parere alla Giunta regionale n. 59 che approva i percorsi formativi, addestrativi e di qualificazione rivolti al personale della Polizia locale del Veneto nell'ambito del sistema di politiche integrate per la sicurezza, di cui alla legge regionale n. 24/2020, nell'anno 2026, e in particolare una proposta formativa per operatori di Polizia locale dei comuni della Regione del Veneto, e un corso di qualificazione professionale per Responsabili e Comandanti di Polizia locale.

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