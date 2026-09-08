Comunicato Stampa: Michele Volpinari lancia il Bestseller “Occhiale Sartoriale”

Ansa 08 settembre 2026 a

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Milano, 08.09.2026 – L'occhiale è da sempre un accessorio che rafforza l'identità della persona che li indossa. Peccato che scegliere una montatura semplicemente perché “di moda” rischia di non aiutare a comunicare la propria identità e autenticità. Fortunatamente, però, questo accessorio può essere personalizzato in maniera “sartoriale”. Tutto sta nell'affidarsi a un vero esperto di settore.

Per tutti coloro che desiderano valorizzare la propria personalità e il proprio stile in maniera efficace, esce oggi il libro di

“Il mio libro parla del mondo degli occhiali sartoriali, della loro storia, del valore artigianale e del ruolo che hanno nel definire l'identità di una persona” afferma

Come precisa lo stesso autore, l'obiettivo di questa pubblicazione è portare alla luce l'importanza della cura, dell'estetica e dell'autenticità che c'è dietro al mondo dell'occhiale sartoriale, guidando il lettore verso una scelta più consapevole, autentica e personale.

“Gli occhiali non sono solo un accessorio, ma un elemento capace di raccontare identità, stile e personalità di ciascuno di noi” incalza

“Ho deciso di affidarmi a

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

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