Comunicato Stampa: CRV - Ok a modifica della L. reg. n. 54/2012 su assetto delle strutture dell'esecutivo regionale

Ansa 08 settembre 2026 a

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(Arv) Venezia, 8 settembre 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 24 voti favorevoli e 12 astenuti, il disegno di legge n. 97, di iniziativa della Giunta - relatore, il presidente della Prima commissione di palazzo Ferro Fini, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il capogruppo di Riformisti Veneti in Azione, Nicolò Maria Rocco - di modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 54/2012, che, in sintesi, mira, in materia di ordinamento e attribuzioni delle strutture dell'esecutivo, a consentire che la Direzione della Presidenza possa essere articolata in direzioni e unità organizzative, come era originariamente previsto quando è stata approvata la legge nel 2012. “Con il nuovo testo - ha ricordato il relatore - si estende alla Direzione del Presidente la possibilità di essere articolata nelle strutture, Direzioni e unità organizzative, di cui agli articoli 12 e 17 della legge regionale n. 54/2012: in tal caso, il Direttore della Presidenza assume nei confronti delle sottoposte strutture le funzioni di Direttore d'area”.

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